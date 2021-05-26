15-летний сокольчанин, обвиняемый в грабеже, вымогал деньги у другого школьника

В Соколе следователи возбудили в отношении 15-летнего местного жителя уголовное дело по факту вымогательства.

31 марта 2021 года в туалете школы подозреваемый, угрожая насилием, потребовал у 13-летнего потерпевшего 1500 рублей.

«Учитывая репутацию школьника, потерпевший воспринял угрозы реально и, опасаясь их осуществления, сообщил о произошедшем родителям», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Выяснилось, что ранее в отношении подозреваемого уже было возбуждено уголовное дело по факту грабежа. 12 марта 2021 года он с приятелем отобрал у 14-летнего прохожего куртку.

Расследование по факту вымогательства продолжается.