В Соколе 14-летнего подростка будут судить за грабёж

В Соколе завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже.

По версии следствия днём 12 марта 2021 года он с приятелем отобрал куртку у 15-летнего потерпевшего.

«Они отвели потерпевшего к дому, где потребовали его зимнюю куртку „Adidas“ стоимостью 5000 рублей. Мальчик отказался, тогда обвиняемый стал угрожать ему насилием. Опасаясь угроз, потерпевший был вынужден отдать им куртку, после чего обвиняемый с приятелем скрылись», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Материалы в отношении его подельника переданы в полицию для принятия мер профилактики.