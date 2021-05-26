47 лагерей с дневным пребыванием откроются в Вологде в июне

26.05.2021 [Общество]

С 1 июня в Вологде заработают 47 лагерей с дневным пребыванием, из них 36 на базе школ, 11 — на базе учреждений дополнительного образования, в том числе в «Кванториуме», IT-cub, Дворце творчества для детей и молодежи и его структурных подразделениях. Смены откроются 1 июня и продлятся три недели. 

Кроме того, 5–6 июня стартуют смены в загородных муниципальных лагерях «Единство» и «Изумруд».  Сейчас идет приемка этих территорий к лету. 

«25 мая комиссия приняла лагерь „Изумруд“, на 26 мая назначена приемка лагеря „Единство“. С учетом существующей эпидситуации мы заполняем лагеря не более чем на 75% от проектной мощности. В „Изумруде“ организовано 5 смен, в „Единстве“ — 4, по две недели каждая. В общей сложности в обоих лагерях за лето сможет отдохнуть более 1300 человек.  Хочу подчеркнуть, что оба муниципальных лагеря присоединяются к программе кэшбека за детский отдых, предложенного Президентом.  Семьи, которые участвуют в этой программе, за каждую путевку смогут вернуть 50% стоимости»,  — сказал заместитель мэра Вологды по социальным вопросам  Николай Колыгин.

Оба детских лагеря обеспечены рециркуляторами, санитайзерами и бесконтактными термометрами. Весь персонал протестируют на коронавирус, заезды и выезды детей на смены будут проводиться одномоментно. При этом, как и в прошлом году, в лагерях не будет родительских дней, чтобы на протяжении смены не было риска занесения вируса со стороны.

Ранее NewsVo сообщал, что вернуть половину стоимости детской путевки в лагерь можно будет только на карту «Мир», которая должна быть зарегистрирована в одноименной программе лояльности. Деньги зачислят на карту в течение пяти дней — в размере 50% от стоимости одной путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну путевку, на одну банковскую карту.

 

Тэги: детский отдых, детские лагеря, лето

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