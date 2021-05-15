Вернуть половину стоимости детской путевки в лагерь можно будет только на карту «Мир»

15.05.2021 [Общество]

Ростуризм уже подготовил и представил проект по возврату средств на поездки детей в загородные лагеря. Окончательное решение должно принять федеральное Правительство. Планируется, что программа стартует 20 мая, а завершит своё действие 15 сентября 2021 года. 

— В Вологодской области на сегодняшний день к работе по кэшбэку готовы 13 загородных лагерей. Для приобретения путевки можно обратиться как в сам лагерь, так и в туркомпанию. Программа поможет не только оздоровить наших детей, но и восстановить сегмент детского отдыха, который особенно сильно пострадал в период пандемии, — заявил председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов. 

Как сообщает пресс-служба правительства, в программе кэшбэка могут принять участие все стационарные детские лагеря в России, туроператоры и электронные агрегаторы туруслуг. Список всех организаций, присоединившихся к программе, будет опубликован на сайте «Мирпутешествий.рф». Вернуть половину стоимости путевки можно будет только на карту «Мир», которая должна быть зарегистрирована в одноименной программе лояльности. Деньги зачислят на карту в течение пяти дней — в размере 50% от стоимости одной путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну путевку, на одну банковскую карту.

Ранее NewsVo рассказывал, что президент России в своем послании Федеральному собранию объявил о возможности возврата половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. 388 детских лагерей начнут работу с 28 мая на территории Вологодской области. За летний сезон в них смогут отдохнуть 22 тысячи детей.

Тэги: детские лагеря, Туризм

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