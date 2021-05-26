Фирму, не обеспечившую исправность пожарной сигнализации в детсаду Грязовца, оштрафовали на 110 тысяч рублей

26.05.2021 [Происшествия]

Арбитражный суд Вологодской области оштрафовал ООО «Авалон», которое выдало заключение об исправности пожарной сигнализации в детсаду № 4 Грязовца, которая позже не сработала при возгорании. 

Фирма по договору с детским садом обслуживала систему пожарной сигнализации, а также систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Проверяя систему в сентябре 2020 года, специалисты организации выдали заключение о том, что эти системы исправны и эксплуатируются по правилам. 

Через два месяца, в ноябре 2020 года в детском садике произошел пожар, из здания пришлось эвакуировать более ста человек. Как ранее сообщал NewsVo, при проведении работ по демонтажу эвакуационной лестницы загорелся утеплитель. Площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра. 

— В ходе расследования причин пожара сотрудники МЧС установили неисправность пожарной сигнализации, а именно, при возникновении признаков горения система автоматической пожарной сигнализации не сработала, в ручном режиме пожарный извещатель не включился, в то время как ООО «Авалон» выдало заключение о работоспособности систем. Территориальное управление МЧС пришло к выводу о грубом нарушении обществом правил осуществления лицензируемой деятельности и направило в суд материалы для привлечения его к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Фирма возражала против требований МЧС, считая себя невиновной в произошедшем. По их данным, все мероприятия по техническому обслуживанию систем были выполнены. 

— Доводы общества о невиновности суд отклонил, так как в силу действующего законодательства, осуществляя лицензируемую деятельность, оно обязано обеспечить постоянную работоспособность (исправное состояние) используемой на объекте защиты системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, — говорится в сообщении. 

Арбитражный суд Вологодской области признал в действиях ООО «Авалон» наличие состава вмененного административного правонарушения и назначил ему наказание в виде 110 000 рублей штрафа. Это решение устояло и в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде 24 мая 2021 года.

Тэги: пожары

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