Более 100 человек эвакуировали из здания детсада в Грязовце из-за возгорания утеплителя

24 ноября из здания детсада № 4 в Грязовце эвакуировали более 100 человек — 97 детей и 11 взрослых. Причиной стало возгорание около входа в подвал учреждения.

По данным пресс-службы УМЧС, около 14 часов при проведении работ по демонтажу эвакуационной лестницы загорелся утеплитель. Площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра.

— Причина — нарушение правил пожарной безопасности при демонтаже эвакуационной лестницы. В ликвидации задействовано 2 единицы техники, 7 человек личного состава, — сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

В пресс-службе также пояснили, что демонтаж лестницы был проведен из-за того, что ее собираются заменить на новую.