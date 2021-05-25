В Вологодской области осудили трёх членов банды, похитившей бизнесмена

В Вологодской области осудили трёх участников преступной группы, признанных виновными, в зависимости от роли каждого, в бандитизме, похищении человека, вымогательстве, угонах и незаконном хранении оружия.

Как newsVO сообщал ранее, банда была создана в июле 2019 года. При этом, один из участников группы принимал участие в преступлениях, отбывая наказание в колонии. С помощью видео и аудиозвонков он координировал действия сообщников и вымогал деньги у потерпевших.

С июля по декабрь 2019 года обвиняемые похитили в Вологде 54-летнего бизнесмена, перевезли его в Москву и требовали 10 млн. рублей. За выкуп в 1,9 млн. рублей они отпустили мужчину. Они также спланировали похищения ещё двух вологжан и жителя Перми, но те оказали сопротивление.

«В ходе расследования уголовного дела еще пять участников группы по поручению следователей СКР объявлены в международный розыск, один из которых задержан в ближнем зарубежье. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к деятельности группы. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается. Уголовное дело в отношении трех обвиняемых составило 29 томов», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённым назначено наказание в виде 15 лет колонии особого режима, а также 9 и 11 лет колонии строгого режима.