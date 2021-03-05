В Вологодской области будут судить трёх членов банды, похитившей бизнесмена

05.03.2021 [Происшествия]

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх участников преступной группы, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в похищении человека, вымогательстве, угонах, незаконном хранении оружия и бандитизме.

«По версии следствия, в июле 2019 года несколько граждан, в том числе из республики Азербайджан и Таджикистана, 1979–1995 годов рождения, образовали устойчивую преступную группу (банду) с целью противоправного обогащения от похищения людей с требованием выкупа», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

При этом, один из членов банды принимал участие в преступлениях, отбывая наказание в колонии. С помощью видео и аудиозвонков он координировал действия сообщников и вымогал деньги у потерпевших.

«В период с июля по декабрь 2019 года члены банды совершили в г. Вологде похищение 54-летнего коммерсанта, завладев его автомобилем, на котором перевезли пострадавшего в г. Москву, требуя выкуп в 10 млн. рублей. После получения 1,9 млн рублей они отпустили потерпевшего, возвратив автомобиль. Кроме того, обвиняемые и другие члены банды планировали аналогичные деяния в отношении двух вологжан и жителя г. Перми, но не довели их до конца из-за оказанного потерпевшими сопротивления. Готовились они и к похищению человека в г. Москве», — также говорится в сообщении пресс-службы областного СУ СК РФ

Двух подозреваемых, находившихся на свободе, задержали в декабре 2019 года и заключили под стражу. Дело готовится к передаче в суд.

Пятерых их сообщников объявили в международный розыск. Одного из них задержали. Уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.

Ранее newsVO сообщал, что в Вологде шестерых мужчин осудили за похищения людей, вымогательства и изнасилования.

Тэги: банда, похищение, вымогательство, угон

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