В Вологде шестерых мужчин осудили за похищения людей, вымогательства и изнасилования

01.09.2020 [Происшествия]

Вологодский областной суд огласил приговор по делу организованной преступной группы из шести человек. Мужчины в возрасте от 28 до 32 лет признаны виновными в преступлениях, связанных с похищением людей, сексуальным насилием и вымогательством.

Так, по версии следствия, в июле 2018 года члены преступной группы под руководством 28-летнего вологжанина, насильно незаконно удерживали в квартире в Череповце 32-летнего предпринимателя и требовали от него миллион рублей.

— Позднее из Вологды ими был похищен мужчина 1988 г. р. и против его воли на автомашине вывезен в поселок Семенково Вологодского района, где подвергнут сексуальному насилию. Под угрозой распространения видеозаписи произошедшего обвиняемые потребовали от потерпевшего 1,5 млн. рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В декабре 2018 — январе 2019 года обвиняемые неоднократно приезжали к двум жительницам Сокола (девушкам 23 и 26 лет), угрожали им убийством и насилием, требовали у потерпевших по 750 тысяч рублей. В разное время они похитили потерпевших, вывезя под ложным предлогом на автомашине «ВАЗ 2112» из Сокола в Вологодский район, где над одной из женщин надругались, а вторую заставили написать расписку о том, что она обязуется в течение двух дней передать им деньги.

— Первоначально о вымогательстве денег двумя незнакомыми мужчинами сообщили пострадавшие женщины, но следователи СК России в ходе расследования установили и иных участников преступной группы, а также другие факты их преступной деятельности. В общей сложности фигурантам 1991 — 1992, 1996, 1988 и 1989 г. р. вменяется совершение 8 преступлений, связанных с похищением людей, сексуальным насилием и вымогательством денег в суммах от 750 тыс. рублей до 1,5 млн. рублей, — говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

Суд по совокупности преступлений назначил окончательное наказание: 28-летнему Андрею Слухову - в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, 28-летнему Александру Богомолову – в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, 29-летнему Роману Кругленкову – в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, 32-летнему Юрию Калабину – виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, 24-летнему Ивану Абулганиеву и 30-летнему Петухову– в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждому.

— В пользу одного из потерпевших суд взыскал компенсацию морального вреда: со Слухова — в размере 300 000 рублей, с Петухова, Калабина, Богомолова и Абулганиева — по 50 000 рублей с каждого, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

Тэги: преступления, изнасилование, похищение, вымогательство

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Выходит, если речь о деньгах, то можно уродовать внешний вид, если не заплатили, то это вандализм

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01.09.2020 [Обзор Прессы]

Великолепная четвёрка

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