Череповецкие спички отправляют на экспорт в Кению и Аргентину

Россельхознадзор сообщил об экспорте череповецких спичек в Кению и Аргентину. По данным ведомства, с начала года в эти страны из Вологодской области было отправлено 14,8 млрд. штук спичек.

— На продукцию Объединенной спичечной компании, производство которой расположено в городе Череповец Вологодской области, соответствующую всем требованиям стран-импортеров, ведомством были оформлены фитосанитарные сертификаты, с которыми грузы проследовали к месту назначения, — говорится в сообщении Северо-Западного управления Россельхознадзора.

При этом в прошлом году, как отмечают в ведомстве, в эти же страны было отправлено 61,7 млрд. штук спичек.

Ранее NewsVo сообщал, что племенных овец из Вологодской области отправляют на экспорт в Узбекистан.