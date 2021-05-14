Племенных овец из Вологодской области отправляют на экспорт в Узбекистан

142 племенные овцы отправили из Вологодской области в Узбекистан 11 мая. Ветеринарные сертификаты на животных оформили 11 мая сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

— Овцы, выращенные в крестьянско-фермерском хозяйстве Вологодской области, были предназначены для отправки на экспорт в Узбекистан для последующего содержания и разведения, — отмечают в ведомстве.

Специалисты осмотрели животных, проверили сопроводительную документацию и соблюдение условий транспортировки. Были выданы ветеринарные сертификаты, с которым овцы отправились к месту дальнейшего следования.

Всего в 2020 году из Вологодской области было отправлено 350 племенных овец на экспорт в Армению и Узбекистан.