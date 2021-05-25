Подрядчик, работавший на реконструкции стадиона в Белозерске, задолжал деньги рабочим

В Белозерске суд рассмотрел иск одного из местных жителей о взыскании зарплаты с ООО «Интерстрой Череповец», одного из подрядчиков на строительство городского стадиона. Всего, по данным группы On-line Белозерск, на фирму работали около тридцати человек.

— Договоров о принятии на работу не было, деньги передавались из рук в руки. На юридическом языке это звучит, как «серая зарплата» (непаханное поле для прокуратуры!!!). С некоторыми работниками работодатель рассчитался полностью, а других просто решил «кинуть» на деньги, пообещав в декабре 2020 года заплатить, но до сих пор не рассчитался, — пишет Анатолий Столяров.

Ущемленные в правах работники начали обращаться в прокуратуру и полицию, однако ни один орган не установил нарушений со стороны работодателя, в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда один из не дождавшихся зарплаты мужчин решил обратиться в суд.

В итоге 17 мая Белозерский районный суд удовлетворил иск мужчины частично. С ООО «Интерстрой-Череповец» в пользу истца взыскана задолженность по зарплате в сумме 42 658 рублей 41 копейка и компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей.

Кроме того, районного прокурора обязали рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц фирмы к ответственности.

Ранее NewsVo сообщал, что спортивный стадион в Белозерске появился около полувека назад и уже давно требовал ремонта. О новом спортобъекте начали говорить в 2012 году, однако дело не сдвинулось дальше проекта. О стадионе заговорили снова в предвыборный год, когда летом 2018 года между правительством Вологодской области и ПАО «Газпром» был заключен договор пожертвования на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной инфраструктуры региона. Среди них был и стадион в Белозерске. На его реконструкцию "Газпром" должен выделить 25 444 000 рублей.

В начале октября 2018 года был заключен контракт на разработку проекта с ООО «Проектдорпром» из Вологды. Согласно данным на сайте госзакупок, этот проект обошелся в 3 159 600 рублей. Неизвестно, сколько денег было потрачено на предыдущий проект, заказанный несколько лет назад администрацией района, но, судя по всему, бюджетные средства в тот раз ушли на ветер.

На градсовете в октябре 2018 года губернатор поручил реконструировать стадион до ноября 2019 года. Аукцион по выбору подрядчика на проведение работ выиграло АО «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика» из Вологды, работы стартовали летом 2019 года. Однако при проведении строительного контроля было выявлено, что работы по устройству дренажной системы проводятся с нарушением проекта, и реконструкцию приостановили. Подрядчик обратился в суд и сумел перенести срок сдачи объекта, сославшись на... плохие погодные условия.

Реконструкцию центрального стадиона в Белозерске обещали завершить в августе 2020 года, но этого так и не произошло. Контракт с «Газстройавтоматика» был расторгнут, и после этого власти подписали договор на «выполнение работ по текущему ремонту спортивного комплекса» с ООО «Интерстрой Череповец».