На ферме в Надеево производят семь тонн молока в сутки и поставляют его на Вологодский молкомбинат

На сельхозпредприятии в Надеево Вологодского района, где в декабре прошлого года было нечем кормить коров, с приходом инвесторов улучшилась ситуация.

— Лично убедился, что положение дел постепенно стабилизируется. Рад, что инвесторы приняли правильные решения. Большое желание работать с самоотдачей и грамотный подход к производству принесли свои плоды. Это позволило полностью обеспечить животных необходимыми кормами, навести порядок на ферме. Сейчас здесь производится 7 тонн молока в сутки: на дойную корову приходится 16 кг. Молоко поставляется на Вологодский молкомбинат, — сообщил на своей странице в соцсети глава Вологодского района Сергей Жестянников.

По его словам, на ферме идут ремонтные работы. Почти завершены работы по замене кровли, установлены новые окна. Инвестор обещает модернизацию производства — в первую очередь, мест стойлового содержания коров и ремонт доильного зала.

Как ранее сообщал NewsVo, о бедственном положении на сельхозпредприятии в Надеево стало известно из соцсетей. Бывшая сотрудница сельхозорганизации, просившая не называть своего имени, рассказала, что животных кормят раз в три дня, они истощены.

По данным департамента сельского хозяйства Вологодской области, в 2020 году показатели ООО «Лактис» (так называется фирма, работавшая в Надеево) снизились, уборка зерновых культур и заготовка сена предприятием и вовсе не проводилась, хотя было засеяно 2037 га.

После публикаций в СМИ начался поиск инвесторов, на ферму завезли корма, началась выплата долгов по зарплате перед сотрудниками.