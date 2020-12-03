Жители сообщили в соцсетях об истощенных коровах на ферме под Вологдой

03.12.2020 [Общество]

В соцсетях появились сообщения жителей Вологодского района о том, что коровы на ферме в поселке Надеево голодают. Бывшая сотрудница сельхозорганизации, просившая не называть своего имени, рассказала, что животных кормят раз в три дня, они истощены. 

 

Речь идет об ООО «Лактис». Как пояснил глава Вологодского района Сергей Жестянников, ещё недавно предприятие было в состоянии банкротства. Сейчас торги прошли, организация выкуплена. Новый собственник должен разработать план восстановления работы фермы.

О том, что решение проблемы уже есть, в соцсети 3 декабря сообщил депутат Законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов, за помощью к которому в связи с этой ситуацией обратились вологжане.  

— Прежний собственник, ООО «Лактис», заготовил меньший объем кормов, который требовался, не знаю, умышленно, либо нет. И буквально сегодня администрация, которая в курсе этой проблемы, пригласила нового собственника, они проводят совещание и будут вместе решать вопрос, как эту проблему решить. Соседнее предприятие готово выделить силоса и накормить животных. Но нужно, чтобы новый собственник принял все необходимые организационные решения. Надеюсь, что сегодня, максимум завтра эта проблема решится, — рассказал Холодов на своей странице в соцсети.

По информации областной ветеринарной службы, сейчас животные накормлены. Россельхознадзор повторно инициировал проверку, в каких условиях содержатся коровы. 

Ранее Newsvo сообщал, что в отношении руководителя животноводческого предприятия возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам. По предварительным данным, в период с 16 июня сотрудники фермы не получили около 1,5 млн рублей.  

Тэги: животноводство

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