Руководитель животноводческой фермы в Вологодском районе подозревается в невыплате зарплаты работникам

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя животноводческого предприятия, подозреваемого в невыплате зарплаты работникам. Из собственных источников NewsVo стало известно, что речь идёт об ООО «Лактис» в посёлке Надеево.

«По версии следствия, в период с 16.06.2020 по настоящее время руководитель предприятия в Вологодском районе в полном размере, свыше двух месяцев, не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам организации. В нарушение трудового законодательства заработная плата выплачивалась им несвоевременно и не в полном объеме, в том числе в размере ниже минимального размера оплаты труда», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По предварительным данным трудовой инспекции, речь идёт о задолженности в 1,5 миллиона рублей.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия и полный круг потерпевших. Расследование продолжается.