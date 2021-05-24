В Вологде начали косить борщевик

24.05.2021 [Общество]
В Вологде начали косить борщевик

Госконтракт на выкос борщевика в Вологде стоимостью более 400 тысяч рублей выиграло ООО УК «Прилуки». В июле и июне специалисты должны дважды выкосить опасное растение на площади 44,8 га. Работы начались с улицы Парковой в селе Молочное.

«В Молочном мы будет косить борщевик на площади около 4 гектаров на улицах Парковой, Мира, Емельянова, Советская, Панкратова и около школ. Всего же по городу предстоит охватить наиболее пораженные борщевиком участки общей площадь почти в 50 га. Мы должны выполнить весь объем работ первого покоса в течение трех недель», — рассказал косарь ООО УК «Прилуки» Алексей Девятков.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, после Молочного фирма перейдет в Прилуки, а затем — к придорожным газонам в черте города. Химической обработки в этом году, как рассказал замначальника департамента городского хозяйства Вологды Алексей Гостинцев, не будет, так как в прошлом она не подтвердила свою эффективность, а площадь зарослей борщевика увеличилась.

«Это связано с некачественно выполненными предыдущим подрядчиком работами. Сейчас в наших планах с помощью покосов сократить количество территорий, пораженных борщевиком, а в последующие годы вновь будет рассмотрен комплексный поход в борьбе с этим растением», — прокомментировал Гостинцев.

Ранее NewsVo сообщал, что покосом травы на газонах в областной столице займется индивидуальный предприниматель Татьяна Ивановна Травникова, зарегистрированная в деревне Чувашский Куганак Стерлитаматского района республики Башкортостан. Общая площадь покоса, с учетом того, что где-то работы придется выполнить трижды за сезон, составляет 531 гектар. Цена контракта - 5,1 млн рублей. 

Тэги: борщевик
Фото администрации города Вологды

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