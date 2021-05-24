Росприроднадзор зафиксировал нарушения при сбросе сточных вод в Суде Череповецкого района

24.05.2021 [Общество]

Административный протокол о нарушении правил водопользования составил Росприродназдор в отношении юрлица МУП «Водоканал ЧМР». 

— Дважды проведены отборы проб сточных вод на выпуске № 3 очистных сооружений в поселке Суда, установлены превышения загрязняющих веществ, то есть факт нарушений норм природоохранного законодательства подтвердился, — говорится в ответе ведомства на обращение местной жительницы, который выложил в соцсети Евгений Опояскин, депутат Муниципального собрания Череповецкого района.

Материалы переданы в суд для привлечения муниципального предприятия к ответственности. 

Ранее NewsVo сообщал, что МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района»  привлекли к административной ответственности за уклонение от уплаты ранее назначенного штрафа. 28 апреля 2020 года организацию оштрафовали на 150 тысяч рублей за сброс сточных вод в водоохранную зону и береговую полосу рек Сорка и Кучесара. При этом, в стоках была превышена концентрация загрязняющих веществ, установленная для водоёмов, имеющих рыбохозяйственное значение. В установленный законом срок штраф не был оплачен, и поэтому МУП оштрафовали еще на 150 тысяч рублей. 

Тэги: Росприроднадзор

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