Певица Ева Польна: «Некоторые таджики лучше говорят по-русски, чем люди из-под Вологды»

Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна упомянула Вологду в своем интервью ютуб-блогу «Эмпатия Манучи». Она заявила, что не понимает, почему у многих людей вызвал негодование тот факт, что Россию на «Евровидении» будет представлять уроженка Таджикистана Манижа.

— Народ писал, что таджчика не может представлять Россию. Это как? — В 1979 году, например, никому бы такое и не пришло в голову. Потому что той страны, в которой мы жили, больше нет. Удивительной и волшебной. Люди шли к красоте, добру и свету (построению коммунизма). А сегодня этого нет. И чего мы хотим? У людей сбиты прицелы и ориентиры. Некоторые таджики лучше говорят по-русски, чем люди из-под Вологды. Так случилось, что они хорошо образованы.

Ранее NewsVo сообщал, что финал популярного музыкального конкурса состоялся в Роттердаме. Певица Манижа, представлявшая Россию с песней "Русская женщина", заняла девятое место.