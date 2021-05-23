Представляющая Россию на «Евровидении» Манижа заняла девятое место

Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении-2021" с песней "Русская женщина", заняла девятое место. Финал популярного музыкального конкурса состоялся в Роттердаме.

На первом месте рок-группа Måneskin из Италии с песней «Zitti e buoni» («Тихие и смирные»). Второе место заняла Франция, которую представляла Барбара Прави с песней «Voilà» («Вот так»). Третье место у Швейцарии — певец Gjon’s Tears с песней «Tout l’Univers» («Вся вселенная»).

Ранее NewsVo сообщал, что песня «Русская женщина», с которой певица из России выступала на конкурсе, рассказывает о стереотипах, которые преследуют русских женщин: «30 лет, а не рожала», «пора замуж», «в целом симпатичная, но похудей», «одевайся скромнее», «надень юбку покороче, а то на тебя никто не посмотрит».