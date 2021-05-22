Театральный фестиваль «Голоса истории» набирает команду волонтёров

XV Международный театральный фестиваль «Голоса истории» набирает волонтёров.
Сообщается, что добровольцы будут трудиться в следующих направлениях:
- Сопровождение участников фестиваля, помощь на площадке.
- Пресс-служба и PR-отдел (подготовка контента для соцсетей, проведение фото- и видеосъемки, обработка фото- и видеоматериалов, размещение и контроль за наружной рекламой, участие в подготовке и проведении пресс-конференций);
- Работа со зрителями (распространение программок, буклетов, координация рассадки зрителей, вручение букетов артистам).
- Техническая поддержка фестиваля.
По словам организаторов взамен волонтёры получат:
- опыт работы, необходимый молодым специалистам;
- новые знакомства;
- чувство сопричастности к важному культурному проекту, яркие эмоции и воспоминания;
- возможность присутствовать на спектаклях фестиваля.
Заявки принимаются до 4 июня по ссылке. Присланные заявки пройдут отбор.
Ранее NewsVo рассказывал, что в рамках фестиваля в этом году будет представлено около 40 показов 28 спектаклей, который пройдут с 1 по 10 июля в Вологде, Череповце, Кириллове и Белозерске.