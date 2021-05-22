Театральный фестиваль «Голоса истории» набирает команду волонтёров

XV Международный театральный фестиваль «Голоса истории» набирает волонтёров.

Сообщается, что добровольцы будут трудиться в следующих направлениях:

Сопровождение участников фестиваля, помощь на площадке.

Пресс-служба и PR-отдел (подготовка контента для соцсетей, проведение фото- и видеосъемки, обработка фото- и видеоматериалов, размещение и контроль за наружной рекламой, участие в подготовке и проведении пресс-конференций);

Работа со зрителями (распространение программок, буклетов, координация рассадки зрителей, вручение букетов артистам).

Техническая поддержка фестиваля.

По словам организаторов взамен волонтёры получат:

опыт работы, необходимый молодым специалистам;

новые знакомства;

чувство сопричастности к важному культурному проекту, яркие эмоции и воспоминания;

возможность присутствовать на спектаклях фестиваля.

Заявки принимаются до 4 июня по ссылке. Присланные заявки пройдут отбор.

Ранее NewsVo рассказывал, что в рамках фестиваля в этом году будет представлено около 40 показов 28 спектаклей, который пройдут с 1 по 10 июля в Вологде, Череповце, Кириллове и Белозерске.