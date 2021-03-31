28 спектаклей увидят вологжане на театральном фестивале «Голоса истории»

XV Международный театральный фестиваль «Голоса истории» пройдёт с 1 по 10 июля в Вологде, Череповце, Кириллове и Белозерске. В этом году фестиваль отметит сразу два юбилея: порядковый номер 15 и 30 лет со дня появления, сообщает cultinfo.ru.

– Это будет самый масштабный фестиваль за всю его историю по количеству показов и по широте географии, – рассказал исполняющий обязанности начальника Департамента культуры и туризма области Дмитрий Климанов. – В рамках форума будет представлено около 40 показов 28 спектаклей. Организация фестиваля с этого года передана в Вологодский драматический театр. Еще одним новшеством нынешних «Голосов истории» стало то, что специально для фестиваля мы заказали постановку масштабного театрального действа «Князь Александр Невский», в котором примут участие вологодские и череповецкие артисты и музыканты, а также студенты Вологодского колледжа искусств. Его поставит московский режиссер Владислав Быков.

Особенность этого фестиваля в том, что исторические спектакли проходят в стенах Вологодского кремля, которые становятся декорацией. В этом году в Вологде будет восемь таких показов, в Череповце показы пройдут в усадьбе Гальских и в Камерном театре, в Кириллове – на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника и в Центре культурного развития, в Белозерске – в Центре культурного развития.

Жюри фестиваля в этом году возглавит режиссер, сценарист, заслуженный артист России Борис Галкин.

Планируется также и внеконкурсная программа фестиваля. Здесь будут показаны вторые спектакли театров, участвующих в конкурсной программе, а также два антропологических спектакля «Родная мать» и «Жених» Архитектурно-этнографического музея «Семенково».

Помимо этого в рамках фестиваля пройдёт специальная программа театров кукол «Истории+». Здесь будут показаны спектакли как для детей, так и для взрослых. Отдельным событием станет двухдневный мастер-класс по клоунаде, который проведут актеры из Санкт-Петербургского театра «Лицедеи».

– На проведение фестиваля предусмотрено 14,5 миллиона рублей. Впрочем, смета может быть увеличена. Департамент культуры и туризма области ведет по этому вопросу переговоры с Министерством культуры России. Не исключено, что Министерство поможет с приездом на «Голоса» в качестве гостя фестиваля одного из известных столичных театральных коллективов, – сообщает ИА «Вологдарегион».

Предварительная программа XV театрального фестиваля «Голоса истории»

Спектакль-открытие фестиваля

«Старший сын» (16+). А. Вампилов. Санкт-Петербургский театр «Мастерская».

Конкурсные спектакли в историко-архитектурной среде

«Юнона и Авось» (16+). А. Рыбников, А. Вознесенский. Пермский театр «У МОСТА». Опера-мистерия.

«Манкурт» (16+). Ч. Айтматов. Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск).

«Урок дочкам» (14+). И. Крылов. Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко.

«Пинежский Пушкин» (16+). Сказы Б. Шергина. Театр «Северные сказы» Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко (Москва).

«Заповедник» (16+). С. Довлатов. Спектакль-променад Вологодского драматического театра.

Конкурсные спектакли в традиционном пространстве

«Калина красная» (16+). В. Шукшин. «Первый русский театр» (Ярославский драматический театр имени Федора Волкова).

«Фалалей» (12+). Н. Садур, по повести А. Погорельского «Лафертовская маковница». Московский театр юного зрителя.

«Саня, Ваня, с ними Римас» (16+). А. Гуркина. Новый Художественный театр» (Челябинск).

«Варшавский набат» (14+). В. Коростылёв. Вологодский областной театр юного зрителя.

«ВСЕЧЕЛОВЕКИ.Made in Russia» (16+). Сцены из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Камерный драматический театр» (Вологда).

«Печали и радости» (16+). Ф. Абрамов. Поэтическая притча о Родине. Независимый театральный проект «Крупный план» (Нижний Новгород). Моноспектакль актёра Ивана Скуратова.

«Записи Ковякина: ищу выхода из плана жизни» (16+). Л. Леонов. Независимый театральный проект актера Московского государственного «Театра на Покровке» Сергея Загребнева (Москва).

Внеконкурсная программа

«Мачеха Саманишвили» (16+). В.Констанитинов, Б.Рацер. Пермский театр «У Моста».

«Не любо – не слушай» (16+). Сказки Степана Писахова. Театр «Северные сказы» Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко (Москва).

«Родная мать» (16+). Антропологический спектакль. «Театр на повети» Архитектурно-этнографического музея Вологодской области «Семёнково» (Вологда).

«Жених» (16+). Антропологический спектакль. «Театр на повети» Архитектурно-этнографического музея Вологодской области «Семёнково» (Вологда).

«О любви и не только…» (16+). По рассказам Чехова. Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Специальная программа театров кукол «Истории +».

«Левша» (12+). По повести Н. Лескова. «Театр кукол» (Иваново).

«Мойры Петроградского района» (12+). Пьеса К. Федоров. Московский областной государственный театр кукол.

«Умник» (12+). По повести Мари-Од Мюрай. Московский театр кукол.

«Пегий пес, бегущий краем моря» (12+). По одноименному произведению Чингиза Айтматова. Рязанский театр кукол.

«Птифуры» (12+). Автор идеи: Катя Ионас. Театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург).

«Аленький цветочек» (6+). По мотивам сказки С. Аксаков. Творческое объединение «Таратумб» (Москва).

«Жена мужа в Париж провожала» (16+). Автор пьесы для театра кукол и режиссёр Б. Константинов. Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова» (Москва).

«Сказка, рассказанная на ночь». Пьеса С. Плотова (0+) Вологодский областной театр кукол «Теремок».

Спектакль завершение фестиваля

Историческое действо «Князь Александр Невский - суд истории». (12+). Режиссура, сценография и сценарий В. Быкова (Москва).

