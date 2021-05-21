Череповчанина, ранее арестованного за организацию митинга в поддержку Навального, подозревают в клевете на мэра

Череповчанина Михаила Каргина вызывали на допрос по уголовному делу о клевете на мэра города и бывшего гендиретора дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадима Германова. Об этом мужчина рассказал корреспонденту интернет-издания SOTA.

— Во время допроса дознаватель Погодина предоставила Михаилу листок А4, на котором был распечатан диалог из чата в мессенджере. Там обсуждалось, что вина за смерти на череповецком заводе «Северсталь» лежит на Геманове (вероятнее всего, имеется в виду ситуация, когда рабочий насмерть разбился в 2017 году), — сообщает издание.

Каргин свою вину не признает.

Ранее NewsVo сообщал, что зимой суд признал 40-летнего Михаила Каргина суд признал виновным в организации «несанкционированного» митинга 31 января на площади Химиков в Череповце. Мужчине назначено наказание в виде пяти суток ареста. Как сообщила тогда пресс-служба судов Вологодской области, Каргин в Telegram «в комментариях сообщества разместил информационное сообщение о несанкционированном митинге на площади Химиков в Череповце 31 января и призывы к его проведению». Мужчина же в ответ на обвинения заявил, что его аккаунт взломали.