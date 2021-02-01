Череповчанина арестовали на пять суток за организацию митинга в гайд-парке на площади Химиков

40-летнего Михаила Каргина суд признал виновным в организации «несанкционированного» митинга 31 января на площади Химиков в Череповце. Мужчине назначено наказание в виде пяти суток ареста.

Как сообщила пресс-служба судов Вологодской области, Каргин в Telegram «в комментариях сообщества разместил информационное сообщение о несанкционированном митинге на площади Химиков в Череповце 31 января и призывы к его проведению».

Сам мужчина на суде вину не признал. Увидев предъявленные ему скриншоты, заявил, что тексты ему не принадлежат, кто-то взломал его страницу и писал от его имени.

— Он всегда был противником шествий, не призывал никого к несанкционированным митингам, высказывал только свою точку зрения. Сделал для себя вывод, что митинги необходимо проводить только с наличием на то разрешения мэрии, — цитирует слова обвиняемого пресс-служба судов.

Рассмотрев материалы дела, суд признал Михаила Каргина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Ему назначили наказание в виде пяти суток административного ареста, причем срок ареста исчисляется с момента задержания — 15.50 29 января.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Отметим, что площадь Химиков в Череповце имеет статус гайд-парка. Это значит, что областным законом там разрешено собираться без уведомления властей.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце перед митингом 31 января был задержан журналист «Московского комсомольца в Архангельске» Александр Песков.