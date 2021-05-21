Дети играют на краю глубокого котлована на стройке у жилого дома на Окружном шоссе в Вологде

В сети появилось видео, как на стройке вблизи дома № 17А на Окружном шоссе в Вологде дети находятся в опасной близости к глубокому котловану.

— Посмотрите на видео, где на краю котлована глубиной под 5 метров дети отбивают землю и задайтесь вопросом, что вы сделали чтобы остановить точечного застройщика Югова и предотвратить трагедию!!! — пишут в группе За сквер на Ленинградской-Окружном.

В этом месте ООО «Восток строй» возводит жилой многоквартирный дом. Местные жители рассказывают, что застройщик, копая котлован, допустил его обрушение с выходом на соседние участки, что создает угрозу жизни и здоровью людей. Вологжане пишут множество обращений в разные инстанции с требованием остановить стройку, но работы продолжаются.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за сильного ветра 30 марта сломался железный забор вокруг этой стройки.