Ветром повалило забор возле стройки в районе Окружного шоссе и улицы Ленинградской в Вологде

Из-за сильного ветра 30 марта сломался железный забор вокруг стройки в районе Окружного шоссе и улицы Ленинградской в Вологде. Пост с фото выложила в социальные сети жительница соседнего дома.

Как пишет Город Во, большой кусок железных конструкций рухнул на землю. Этим тут же воспользовались дети. Они залезли на территорию стройку и стали ходить по краю глубокого котлована с водой.

По словам вологжанки, строители начали собирать летающие железные листы только после вызова сотрудников МЧС.

«Детям открыт доступ к страшному котловану. Хорошо, что кран ещё не поставили- была бы братская могила...», - отметила местная жительница.

Как ранее сообщал NewsVo, местные жители выступают против точечной застройки в их дворе. По этому поводу некоторые из них выходили на митинг 23 января.