Жителя Кадуя осудили за причинение смертельной травмы тестю

В Кадуе суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего.

Как newsVO сообщал ранее, тело пострадавшего — 76-летнего тестя подсудимого — было обнаружено 12 сентября 2020 года. Обвиняемого допросили по подозрению в причастности к его гибели. Выяснилось, что накануне пьяные мужчины поссорились.

«По просьбе тестя он сходил в магазин и купил чекушку. Выпив спиртное, тесть чуть не опрокинул телевизор и не разбил зеркало в комнате, на этой почве он сделал ему замечание. Тот стал его оскорблять, высказывать, что он никто, ничего не добился в жизни. Поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения, высказывания тестя вывели его из душевного равновесия, он со злости стал наносить ему удары», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом смягчающего обстоятельства — противоправного поведения потерпевшего — осуждённому назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.