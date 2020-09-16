Житель Кадуя подозревается в причастности к гибели 76-летнего тестя

16.09.2020 [Происшествия]

В Кадуе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 76-летнего местного жителя. В причастности к гибели мужчины подозревается его 45-летний тесть. Сообщение об обнаружении тела погибшего с травмами поступило правоохранителям 12 сентября 2020 года в 11:30.

«По подозрению в совершении преступления допрошен 45-летний зять погибшего. По данным следствия, 11.09.2020 в вечернее время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 76-летним тестем и несколько раз ударил его по голове и телу, после чего уложил в постель, а утром обнаружил, что тот скончался», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее NewsVo сообщал, что в Тотьме суд вынес приговор 66-летнему мужчине за убийство зятя. Трагедия произошла в одной из квартир райцентра вечером 17 мая.

Тэги: убийство

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