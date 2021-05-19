В Череповце из-за жары приостановили высадку живых изгородей

Вдоль улиц Годовикова, Сталеваров и Октябрьского проспекта в Череповце в этом году появится живая изгородь. Всего планируют высадить восемь тысяч кустов.

— Первая тысяча кустов пузыреплодника, который станет живой изгородью вдоль дорог, уже пришла в город. До наступления жары успели высадить небольшую часть и взяли паузу. Опытные садоводы растения в плюс 30 не пересаживают, — пишет в соцсети мэр города Вадим Германов.

По его словам, закуплены также 22 рябины и березы. Это не саженцы, а практически взрослые растения.

Ранее NewsVo сообщал, что осенью 2020 года в Вологде специалисты МКУ «Служба городского хозяйства» начали демонтаж пешеходных ограждений, не влияющих на безопасность дорожного движения.