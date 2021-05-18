42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 42 новых случая коронавирусной инфекции, 34 человека выздоровели, двое умерли. Такие данные 18 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 45 550 пациентам. Большая часть из них — 42 519 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1065 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что более 100 тысяч жителей Вологодской области сделали прививки от коронавируса. План по вакцинации в регионе выполнен на 19%.