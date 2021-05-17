100 тысяч жителей Вологодской области сделали прививку от коронавируса

План по вакцинации жителей Вологодской области от коронавируса выполнен на 19%.

— Вологодская область перешагнула порог в 100 тысяч вакцинированных жителей. Это почти 19% от плана вакцинации. Напомню, что нам необходимо привить 60% населения, сделать это надо к концу августа. Ежедневно нужно прививать 3000 вологжан. Открыто и функционируют 144 прививочных пункта, мобильные в том числе, в торговых центрах в том числе. Доступ ко всем пунктам обеспечен, — сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания в областном правительстве.