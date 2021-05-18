В Архангельской области при крушении вертолета погиб человек, еще двое пострадали

Вечером 17 мая вертолет Robinson-44 потерпел крушение в Белом море недалеко от острова Мудьюг. В результате инцидента, как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, один человек погиб, двое пострадали, один пропал без вести.

Воздушное судно принадлежит компании "Малышева Ком/S". О падении вертолёта сообщили рыбаки, которые стали очевидцами крушения. Предварительно, на борту находились пилот и три охотника.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Ранее NewsVo сообщал, что вертолет той же марки днем 20 октября 2020 года рухнул в реку Сухона в Нюксенском районе. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены.