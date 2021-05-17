В Устюжне будут судить виновника ДТП, в котором погиб водитель мопеда и пострадали дети

В Устюжне прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего местного жителя, устроившего ДТП с пострадавшими. Мужчина был пьян.

Как newsVO сообщал ранее, трагедия произошла на 28 километре автодороги Устюжна-Модно днём 6 сентября 2020 года. Обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-2107, столкнулся с мопедом, ехавшим навстречу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотороллера погиб на месте, а его несовершеннолетние дети получили тяжкий вред здоровью и были доставлены для оказания медицинской помощи в лечебные учреждения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.