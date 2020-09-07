В Устюженском районе в ДТП погиб водитель мопеда

07.09.2020 [Происшествия]

В Устюженском районе в результате ДТП погиб 49-летний водитель мопеда. Двое детей, ехавших вместе с ним, получили травмы.

По данным областного УМВД, авария произошла днем 6 сентября на 28 километре автодороги Устюжна-Модно. По предварительной версии, 22-летний водитель ВАЗ-2107 совершил столкновение с мопедом, который ехал навстречу. В результате ДТП мужчина, управлявший мопедом, погиб. Его пассажиры - трехлетний мальчик и девятилетняя девочка - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. 

Обстоятельства аварии устанавливаются. 

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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