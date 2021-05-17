41 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции, 27 человек выздоровели, двое умерли. Такие данные 17 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 45 508 пациентам. Большая часть из них — 42 485 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1063 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что более 100 тысяч жителей Вологодской области сделали прививки от коронавируса. План по вакцинации в регионе выполнен на 19%.