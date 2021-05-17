В Харовском районе с рельсов сошли пять вагонов со щебнем

Пять вагонов грузового поезда со щебнем сошли с рельсов на станции Харовская в Вологодской области. Инцидент произошел на подъездном пути необщего пользования вечером 16 мая.

— По предварительным данным, сход произошел в связи с уширением железнодорожного пути. Пострадавших нет, опрокидывания вагонов и утраты груза не произошло, — сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Специалисты ведомства проведут проверку и дадут оценку действиям локомотивной бригады и состоянию железнодорожного полотна.