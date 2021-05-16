45 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

16.05.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 45 новых случаев коронавирусной инфекции, 32 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 16 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 45 467 пациентам. Большая часть из них  — 42 458 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1061 человек.

NewsVo изучил исследования других журналистов об избыточной смертности в регионах, данные Росстата и ЗАГСов, чтобы выяснить, какова реальная картина по количеству умерших от COVID-19  в регионе. Выяснилось, что данные разнятся. 

Тэги: коронавирус

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