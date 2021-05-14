Ожидание/реальность: какова реальная статистика смертности от коронавируса в Вологодской области?

Наталья Рюмина

По данным официальной статистики, на 31 декабря 2020 года в Вологодской области было зарегистрировано 425 случаев смерти от коронавируса с начала пандемии. Так закончился для региона тяжелый год карантина. Вологодская область не вошла в число регионов с наибольшим количеством заболевших и умерших от ковида. Однако первые же статистические отчеты об общей смертности в России показали аномальный рост этого показателя. Возник резонный вопрос — какова реальная картина смертности от COVID-19 в регионе? NewsVO подробно разобрался в этом вопросе.

Избыточная смертность

В начале мая были опубликованы данные по избыточной смертности сразу несколькими ресурсами. Так проект WSocial проанализировал избыточную смертность по регионам за апрель–декабрь 2020 года и сравнил ее с официальными данными смертности от новой коронавирусной инфекции.

WSocial брал официальную статистику общего числа зарегистрированных смертей по месяцам и регионам с 2017 года. Избыточная смертность считалась как разница между числом умерших с апреля по декабрь 2020 года и средними числами умерших за тот же период в 2017–2019 годах.

В Вологодской области с апреля по декабрь, по данным «стопкоронавирус.рф», умерло 438 человек. Избыточная смертность при этом составила 13,2%, а избыточное число умерших равнялось 1630 человек.

Официальная статистика, в общем-то, подтверждает данные исследователей. Так, в 2017 году в Вологодской области умерло 16985 человек, в 2018 году - 16818 человек, в 2019 году - 16422 человека, в 2020 году — 17906. Стоит учитывать и то, что каждый год в Вологодской области уменьшается количество жителей. Если в 2017 году в области проживало 1 183 860 человек, то в 2020 году - 1 160 445 человек.

С 2017 по 2019 год умирало в среднем 1,4% жителей региона, в 2020 году эта цифра увеличилась до 1,5%. А само количество умерших увеличилось примерно на 9% в год.

Пик смертности в прошлом году пришелся на ноябрь и декабрь 2020 года. Так, в ноябре, по данным управления ЗАГС по Вологодской области, умерло 1817 человек (это больше на 572 человека, чем в 2019 году). В декабре умерло 2166 человек, что больше, чем в 2019 году, на 757 человек.

При этом в декабре Росстат зарегистрировал в Вологодской области 371 смерть от ковида, а в ноябре - 211 смертей от ковида.

Скриншот данных Росстата за декабрь

4 мая «Медиазона» так же опубликовала данные об избыточной смертности в регионах России с начала пандемии коронавируса. Исследование издания основано на данных Росстата.

Если выбрать промежуток с апреля 2020 года по декабрь 2020 года, то система выдаст следующие данные по Вологодской области: превышение уровня смертности по сравнению со средней составило 17,9%, умерло больше на 1487 человек. 60,6% от этих избыточных смертей официально отнесены к смертям с COVID-19. В целом же смертность в Вологодской области за указанный промежуток времени увеличилась на 9,8%.

Как объяснял «Медиазоне» демограф Алексей Ракша, во время эпидемии смертность растет по двум основным причинам: во-первых, люди умирают непосредственно от COVID-19, во-вторых — от тяжелых заболеваний, которые не успевают лечить из-за перегруженности системы здравоохранения.

Две разных статистики

Кроме избыточной смертности, есть другие показатели, которые выявляют расхождения с официальной статистикой.

Напомним, что по официальной информации, опубликованной на сайте «стопкоронавирус.рф» на 31 декабря 2020 года в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 425 случаев смерти от COVID-19.

Однако, каждый месяц, начиная с мая, Росстат публикует сведения о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, которые очень сложно найти в свободном доступе (эти отчеты имеются в распоряжении NewsVo - ред.)

Так, с мая по декабрь 2020 года Росстатом было зарегистрировано 724 случая смерти в Вологодской области с установленным диагнозом коронавирусная инфекция, которая стала основной причиной смерти. Из них у 721 человека был точно идентифицирован COVID-19, у 3 человек было поставлено возможное присутствие вируса, но он не был определен. Еще у 177 человек коронавирус не был поставлен основной причиной смерти, однако у 20 из них он оказал существенное влияние на развитие смертельных заболеваний, а у 157 человек не оказал.

Эти цифры в два раза больше, чем официальная статистика коммуникационного центра.

Глава Росстата Павел Малков рассказал РБК, почему информация ведомства о смертности от коронавируса в России отличается от сводок оперштаба, и указал на наличие проблем. Например, в некоторых регионах не все смерти регистрируются в ЗАГСах. Данные Росстата о смертности от COVID-19 будут уточняться по мере поступления окончательных медицинских свидетельств о смерти, а также сведения придется добирать в тех регионах, где люди не дошли до загсов, сообщил Малков.

6 апреля на сайте Роспотребнадзора был опубликован государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Вологодской области в 2020 году.

Небольшая часть доклада касалась новой коронавирусной инфекции. В госдокладе сказано, что в эпидпроцессе задействованы все муниципальные образования региона. Но, в основном коронавирус локализовался в городах. На Череповец и Вологду пришелся 61% заболевших.

Роспотребнадзор отчитался, что на постоянной основе было организовано проведение противоэпидемических мероприятий по каждому случаю регистрации новой коронавирусной инфекции. Всего 31 декабря 2020 года был зарегистрирован 23761 случай COVID-19, «включая выявление инфицированных, их своевременную изоляцию и госпитализацию». При этих цифрах по данным Роспотребнадзорв было выдано более 43 тысяч постановлений, за нарушения режима изоляции, за 93 тысячами было организовано медицинское наблюдение.

Несмотря на то, что группой риска всегда называли людей старше 60 лет, в основном, коронавирусом в области в 2020 году болели люди от 18 до 50 лет. Таких более 50%.

За 2020 год было зарегистрировано 15 крупных очагов групповой заболеваемости COVID — 19 в организованных коллективах с числом пострадавших 763 человека. Из них 5 случаев пришлось на медицинские организации, 5 на социальные учреждения, 5 на лиц, работающих вахтовым методом.