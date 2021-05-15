43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 43 новых случаев коронавирусной инфекции, 28 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 15 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 45 422 пациентам. Большая часть из них — 42 426 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1058 человек.

NewsVo изучил исследования других журналистов об избыточной смертности в регионах, данные Росстата и ЗАГСов, чтобы выяснить, какова реальная картина по количеству умерших от COVID-19 в регионе. Выяснилось, что данные разнятся.