В Тарногском районе тушили пал травы на площади 62 гектара

Днем 14 мая поступил сигнал о возгорании травы в лесу вблизи деревни Михайловская в Тарногском районе. Вскоре пламя перекинулось на заросшие поля, общая площадь пожара составила 62 гектара. В результате инцидента уничтожена свалка отходов лесопиления.

При тушении пожара 58-летний мужчина получил ожоги правой кисти, коленных суставов и правой голени. Причиной инцидента могла стать неосторожность при сжигании мусора, либо, как отмечают в областном УМЧС, "самовозгорание веществ и материалов".

Ранее NewsVo сообщал, что 13 мая в пяти километрах от деревни Понизовье Устюженского района вспыхнул лесной пожар. Пламя охватило территорию в три гектара, потушить его удалось спустя несколько часов после обнаружения.