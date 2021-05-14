В Устюжне оправдали полицейского, которого обвиняли в ловле налима в нерест

14.05.2021 [Общество]

Редакция NewsVo получила письмо из Устюженского районного суда, в котором содержится требование опубликовать сообщение о реабилитации Баклушина Андрея Викторовича, ранее осужденного по п.п.«б,в» ч.1 ст.256 УК РФ. 

- Апелляционным постановлением Устюженского районного суда по делу № 10-5/2019 от 24 декабря 2019 приговор мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 57 Шевчук Ю.С. отменен, уголовное дело прекращено за отсутствием в действиях Баклушина Андрея Викторовича состава преступления. За ним признано право на реабилитацию в соответствии со ст.134 УПК РФ, избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена (л.д.33-36). Суд пришел к выводу о том, что факт незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий добычи (вылова), запрещенным способом на поддев, в местах нереста не установлен.

Поскольку суд не сообщил нам, в какой новости мы ранее сообщали об осуждении Андрея Викторовича, мы не совсем понимаем, о чем речь. Возможно, речь идет о публикации "В Устюженском районе экс-полицейского, ловившего налима в нерест, приговорили к обязательным работам" от 19 февраля 2019 года. 

 

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