В Устюженском районе экс-полицейского, ловившего налима в нерест, приговорили к обязательным работам

19.02.2019 [Происшествия]

В Устюженском районе вынесли приговор бывшему полицейскому, который незаконно ловил налима во время нереста, сообщает прокуратура Вологодской области.

- Судом установлено, что 35-летний обвиняемый 25 января 2018 года, находясь на акватории реки Молога рядом с деревней Модно Устюженского района, в нарушение Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна в месте нереста и в период нереста рыбы вида «налим» добыл с применением запрещенных орудий добычи (вылова) и запрещенным способом на поддев 14 экземпляров налима, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В момент совершения преступления мужчина проходил службу в территориальном отделении полиции. Ранее он неоднократно участвовал в совместных с инспекторами рыбнадзора рейдовых мероприятиях по реке Молога.

По факту незаконной ловли налима было возбуждено уголовное дело. Мужчина был уволен из правоохранительных органов по результатам служебной проверки.

Свою вину на суде браконьер отрицал, однако прокурор сумел доказать  его причастность к совершенному преступлению. С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил виновному лицу наказание в виде 220 часов обязательных работ.

Тэги: браконьеры, полиция

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