40 случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 40 новых случаев коронавирусной инфекции, 30 человек выздоровели, двое умерли. Такие данные 14 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 45 379 пациентам. Большая часть из них — 42 398 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1055 человек.

NewsVo изучил исследования других журналистов об избыточной смертности в регионах, данные Росстата и ЗАГСов, чтобы выяснить, какова реальная картина по количеству умерших от COVID-19 в регионе. Выяснилось, что данные разнятся.