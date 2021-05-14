Премьера снимавшегося в Вологодской области фильма «Афроамериканец» состоится 15 мая в Череповце

Премьера фильма «Афроамериканец» состоится 15 мая в Доме музыки и кино «Комсомолец» в Череповце. Здесь пройдёт творческая встреча с режиссёром Сергеем Задориным и презентация режиссёрской версии фильма.

Ранее NewsVo рассказывал, что трагикомедия «Афроамериканец» снималась в Вологодской области: в Вытегре, Череповце и Вологде.

– Это фильм про афроамериканца, который попал в Россию, – рассказывал NewsVo Сергей Задорин. – По сюжету в русской глухой деревне появляется негр с плакатом «Black lives matter» и, конечно, вызывает недоумение у людей, в итоге его задерживает полиция, и он попадает в участок. Никто не может понять, что же он хочет сказать этим плакатом. Это комедия в стиле «Особенностей национальной охоты», но с учётом современных реалий, когда в Америке афроамериканцы заставляют всех вставать на колено, а в России такой метод не срабатывает, грубо говоря. Мы через фильм пытаемся выразить нашу позицию.

Главную роль исполняет Игорь Хиряк – темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Работы над фильмом велись на общественных началах. Съёмки проходили по выходным, потому что и актёры, и съемочная группа в будни были заняты на своей основной работе.

Фильму присвоена категория (18+), поэтому режиссёр предупреждает о том, что детей приводить на премьеру не стоит.