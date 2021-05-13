В Вологде сильным ветром сорвало крышу со здания на улице Ленинградской

Вечером 13 мая в Вологде из-за сильного ветра сорвало крышу с дома №97Б по улице Ленинградской. Этот момент попал на запись камер видеонаблюдения Baza.net.

Очевидцы сообщают, что крышу сорвало с части здания. Кроме того, повреждены припаркованные рядом со зданием автомобили.

По данным системы 2gis, в этом здании находится ресторан, фитнес-клуб, технический центр и некоторые другие организации.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 23 апреля штормовым ветром с жилой пятиэтажки на улице Труда, 13 в Шексне сорвало крышу.

UPD: по данным УМЧС по Вологодской области, здание на улице Ленинградской не повреждено, будет работать в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет, повреждены семь легковых автомобилей на парковке у здания.