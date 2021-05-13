Регоператор отказывается вывозить мусор из трех деревень Череповецкого района из-за плохих дорог

Региональный оператор «Чистый след» письменно уведомил администрацию Череповецкого района о том, что с 6 мая вывоз мусора из деревень Плешаново, Шайма, Хемалда приостанавливается из-за «отсутствия подъездных путей».

— Прошу Вас провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасного и бесперебойного движения специализированной техники к указанным выше населенным пунктам и уведомить об этом регионального оператора, — говорится в письме, опубликованном в группе Череповецкий район. Live.

В администрации Череповецкого района уже заявили, что "данное письмо утратило свою актуальность", так как 6 мая вывоз мусора из указанных населённых пунктов не прекращался.

— Администрацией Череповецкого района вопрос был урегулирован, — говорится в официальном комментарии чиновников.

Ранее NewsVo сообщал, что в соцсети появилась группа «Ужасы дороги Ирдоматка — Шайма», в которой автолюбители собирают фото и видео, снятые во время поездок по разбитой дороге. В администрации района говорят, что вопрос ремонта этого участка будет вынесен на градсовет при губернаторе.