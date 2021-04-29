Автолюбители собирают фото и видео, снятые во время поездок по разбитой дороге Ирдоматка — Шайма в Череповецком районе. Они создали специальную группу в соцсети.

Эта дорога связывает населенные пункты Ирдоматского поселения с Череповцом, здесь интенсивное движение транспорта. В администрации района в 2019 году утверждали: в Шайме проживает большое количество людей, как постоянно, так и во время дачного сезона.

Два года назад дорогу ремонтировали. Контракт на 33,7 млн рублей выиграло ООО «Гермес-Трейд». Кроме дороги Ирдоматка-Шайма, эта фирма также должна была привести в порядок дорогу Ирдоматка-Романда, но в сроки по обоим объектам рабочие не уложились. Кроме того, были выявлены недостатки и в проведении самих работ — пробы асфальта оказались неудовлетворительными.

Летом 2020 года дорогу подсыпали фрезерованным асфальто-бетонным материалом (ФАМ) и производили планировку грейдером. Чиновники рапортуют, что в 2020 году всего там было отсыпано 850 тонн ФАМа. Однако, судя по всему, серьезно это ситуацию не улучшило.

На жалобы водителей администрация Череповецкого района в декабре 2020 года заявила, что трассу «отремонтировали» песчано-гравийной смесью, а на асфальт денег нет. Впрочем, весной есть шанс на «дополнительное укрепление дорожного полотна».