В Череповецком районе власти могут расторгнуть контракт с фирмой из-за некачественного ремонта дорог

Контракт с ООО «Гермес-Трейд», выполнявшем работы на дорогах Ирдоматка-Шайма и Ирдоматка-Романда в Череповецком районе, может быть расторгнут. Об этом сегодня в рамках оперативного совещания в правительстве Вологодской области рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

По его словам, обе дороги должны были быть сданы к 15 ноября, но есть риск, что подрядчик не успеет завершить работы. Кроме того, пробы асфальта, взятые на месте, оказались неудовлетворительными.

— Данные работы оплачиваться не будут, будем рассматривать выставление штрафных санкций, а также вплоть до расторжения контракта с подрядчиком, — отметил Накрошаев.

Отметим, что за ремонт дороги на Шайму, по данным сайта госзакупок, подрядчик должен был получить 33,7 млн рублей, за работы на дороге к Романде - 15,9 млн рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что более 90% от запланированных на 2019 год работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже выполнены.