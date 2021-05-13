В Харовске подростка и его старшего брата осудили за нападение на полицейского

В Харовске суд огласил приговор 29-летнему местному жителю и его 16-летнему брату, признанным виновными в нападении на полицейского.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл у предприятия «Техцентр М8» ночью 29 ноября. Полицейские прибыли туда по сообщению о драке и застали на месте старшего подсудимого, находившегося под административным надзором. Ему предложили пройти в патрульную машину, но он оказал сопротивление и напал на одного из правоохранителей. К нему присоединился брат и вместе они причинили потерпевшему побои.

«Информацию в отношении несовершеннолетнего подозреваемого следователи также передали в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и комиссию по делам несовершеннолетних для организации профилактической работы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Старшему осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Младший получил штраф в семь тысяч рублей.