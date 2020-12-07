В Харовске двое братьев избили полицейского: возбуждено уголовное дело

В Харовске следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя и его 16-летнего брата, которые избили полицейского во время задержания.

По версии следствия, инцидент произошёл ночью 29 ноября 2020 года на улице у предприятия «Техцентр М8». Полицейские прибыли туда по сообщению о драке.

«На месте произошедшего находился поднадзорный 28-летний мужчина, которому для выяснения всех обстоятельств и условий исполнения ограничений административного надзора было предложено пройти в служебный автомобиль. Он оказал сопротивление, к нему присоединился его 16-летний брат, и вместе они, действуя группой лиц, набросились на полицейского патрульно-постовой службы, причинив побои», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что старший брат ранее был судим за драку и грабёж. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается. С младшим подозреваемым будет организована профилактическая работа.

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