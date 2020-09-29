В Вологде трех подростков будут судить за нападение на полицейского

29.09.2020 [Происшествия]

В Вологде трое молодых людей в возрасте 16, 17  и 18 лет предстанут перед судом за нападение за полицейского. Инцидент произошел ночью 14 января на улице Полярной.

По версии следствия, полицейские заметили 17-летнего подростка, который пьяный находился в общественном месте и потребовали проследовать с ними к служебному авто — юношу хотели доставить в отдел. 

— Подросток стал вести себя агрессивно, отказывался выполнить законные требования сотрудников полиции, позвал находившихся поблизости несовершеннолетних приятелей на помощь. Один из них схватил полицейского за форменное обмундирование и ударил рукой по затылку. 17-летний подросток ударил своей головой по челюсти второго полицейского, после чего трое обвиняемых еще нанесли представителю власти несколько ударов, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Зачинщик инцидента был доставлен в отдел полиции, двое его приятелей сбежали, но были разысканы позже. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Сейчас его материалы направлены в суд. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Великоустюгском районе суд огласил приговор 29-летнему местному жителю и двум подросткам 15 и 16 лет, признанными виновными в кражах.

Тэги: подростки, напал на полицейского

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